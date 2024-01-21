Москва, 21 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту крушения в Афганистане самолёта с российскими гражданами на борту. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч.3 ст. 263 УК РФ), уточнили в ведомстве.

Следователи, в том числе во взаимодействии с МИД России, организуют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Falcon 10 с шестью российскими гражданами на борту потерпел крушение на северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан у границы с Таджикистаном. По сообщению Росавиации, самолёт летел из индийского города Гая в Москву, выполняя чартерный санитарный рейс. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, предусматривалась остановка в Ташкенте. На борту было двое пассажиров и четверо членов экипажа.