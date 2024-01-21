Кабул, 21 января, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Из шести человек на борту разбившегося в Афганистане Falcon 10 четверо предварительно выжили, судьба двоих уточняется. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале, ссылаясь на российское посольство в Афганистане.

Global look press/ Kabir

«Местная наземная поисково — спасательная служба нашла самолёт Falcon 10 (регистрационный номер RA-09 011). Из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», — сказано в сообщении.

Ранее об обнаружении выживших на месте крушения судна сообщило агентство Reuters со ссылкой на афганских чиновников.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, летевший в Москву, вечером 20 января потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из Паттайи (Таиланд).

В самолёте находились два пассажира: 65-летний бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его 64-летняя супруга Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

В Минтрансе Афганистана в свою очередь заявили, что самолёт не должен был пролетать над страной.

Вместе с тем информированный источник ИА Регнум сообщил, что оба пилота самолёта Falcon 10 не имели достаточной подготовки и не могли выполнять коммерческий санитарный рейс.

По его данным, оба лётчика имели свидетельства частных пилотов, выданные Северо-Западном территориальным управлением Росавиации в сентября 2023 года. У 41-летний Дмитрия Белякова общий налёт составлял 2,4 тыс. часов, а у 42-летний Аркадия Грачёва — всего 870 часов. Документы о прохождении подготовки на Falcon 10 они получили в мае того же года в учебном центре FlightSafety International.