Москва, 21 января, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Оба пилота самолёта Falcon 10, потерпевшего крушение на севере Афганистана, не имели достаточной подготовки и не могли выполнять коммерческий санитарный рейс. Об этом сообщил 21 января ИА Регнум информированный источник.

Фото со страницы VK Екатерины Агаповой (https://vk.com/id1010180) Аркадий Грачев

Воздушным судном управляли 41-летний Дмитрий Беляков и 42-летний Аркадий Грачёв. По предварительной информации, ещё два члена экипажа — Игорь Сывороткин и Павел Попов — были врачами.

Оба лётчика имели свидетельства частных пилотов, выданные Северо-Западном территориальным управлением Росавиации в сентября 2023 года. У Белякова общий налёт составлял 2,4 тыс. часов, а у Грачёва — всего 870 часов. Документы о прохождении подготовки на Falcon 10 они получили в мае того же года в учебном центре FlightSafety International.

У эксплуатанта упавшего самолёта, компании «Атлетик групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок и авиационных работ, как и свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.

«Соответственно, компания не могла выполнять коммерческую перевозку, а санитарный рейс по заказу явно является коммерческим. Лётчики со свидетельствами частных пилотов не могли управлять самолётом, выполняющим коммерческий рейс», — отметил собеседник агентства.

Таким образом, ни пилоты с минимальным опытом полётов на Falcon 10, ни компания не могли выполнять этот рейс, обернувшийся трагедией. Скорее всего, их услуги стоили намного дешевле, чем аналогичные у компании, имеющей все необходимые разрешения, добавил он.

Известно также, что Аркадий Грачёв и Дмитрий Беляков значатся совладельцами ООО «Джет аэро», зарегистрированного в подмосковных Люберцах.

Самолёт Falcon 10 был частным и имел действующий сертификат лётной годности. Рейс был заявлен как частный полёт двух пилотов, то есть разрешения на коммерческий полёт не было. Фактически имеет место обман, пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, на борту которого находилось шесть российских граждан, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане. По предварительной версии, Falcon 10 упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью.

Пассажирами самолёта были волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков и его жена Анна. В декабре они отдыхали в Таиланде и должны были вернуться домой 9 января, но из-за болезни женщины вылет пришлось отложить. Лечение в местной клинике не помогало, Анне стало хуже. Как только состояние пациентки позволило, её на самолёте Falcon отправили в Москву. Самолёт должен был приземлиться в аэропорту Жуковский.