Москва, 21 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Отец пилота Дмитрия Белякова, который находился на борту рухнувшего в Афганистане самолёте Falcon 10, сообщил РЕН ТВ, что отслеживал путь сына на сайте Flightradar.

Кадр из видео

«Я узнал, когда сын улетел, вылет осуществил. Я по флайтрадару следил — они долетели до Таиланда. Обычно они выполняли санитарные рейсы. Сын мой был пилотом», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из таиландской Паттайи.

В самолёте находились два пассажира: 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861497" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В российском консульстве в Бангкоке уточнили, что Falcon 10 осуществлял эвакуацию. По данным дипломатов, это была частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании, которую сопровождал супруг Анатолий Евсюков.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Тем временем к предполагаемому месту падения самолёта Falcon 10 в Афганистане направлена поисково-спасательная группа из местных специалистов.