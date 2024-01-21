Москва, 21 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. К предполагаемому месту падения самолёта Falcon 10 в Афганистане направлена поисково-спасательная группа из местных специалистов. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

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«По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолёта Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов, из столицы страны, Кабула, планируется вылет вертолёта», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане. По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из Паттайи.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

В самолёте находились два пассажира: 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

Евсюков — известный местный предприниматель в Волгодонске, владелец городского рынка «Авангард». Также он являлся застройщиком других торговых точек, включая торговые центры «Орбита», «Атлант», рынков «Восточный», «Машенька» и других.