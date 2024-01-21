Симферополь, 21 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 января было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. В Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил появление дыма в бухте Севастополя. Глава города предупредил, что военные использовали табельные средства маскировки. Он рассказал, что силы противовоздушной обороны России сбили воздушную цель в районе Севастополя, повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы, все службы были приведены в состояние боевой готовности.

В Минобороны проинформировали, что средства ПВО России сбили две украинские авиаракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма.