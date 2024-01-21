Севастополь, 21 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель в районе Севастополя, повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Об этом 21 января сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

РИА Новости

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — написал Развожаев.

Он добавил, что на данный момент не зафиксированы повреждения инфраструктуры, все службы приведены в состояние боевой готовности.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Кроме того, Развожаев объяснил появление дыма в бухте Севастополя. Глава города предупредил, что военные использовали табельные средства маскировки.