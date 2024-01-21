Севастополь, 21 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что военные использовали табельные средства маскировки. Об этом он заявил 21 января в Telegram-канале после объявления в городе воздушной тревоги.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.