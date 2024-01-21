Москва, 21 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил 21 января Telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 17 января в Севастополе объявили воздушную тревогу. В связи с этим движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно было приостановлено.

Газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Киеве ранее написала, что Россия и Китай якобы изучают возможность строительства тоннеля под Крымским мостом для обеспечения безопасности перевозок на полуостров. В публикации утверждалось, что расходы на реализацию проекта оцениваются в $5 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту статью чушью, которая не стоит комментария.

18 января американское издание The Hill написало, что Запад намерен помочь киевскому режиму с атакой на Крымский мост.

Издание отмечает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский просил предоставить ВСУ крылатую ракету Taurus немецкого производства, способную разрушить мост. Однако чиновники в правительстве ФРГ, вероятно, при поддержке администрации США, отказались сделать это из опасений эскалации конфликта.