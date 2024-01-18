Москва, 18 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников, четыре склада ракет и боеприпасов ВСУ. Об этом 18 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников, четыре склада ракет и боеприпасов», — сказал Конашенков.

Он отметил, что также поражены 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах.

Как передавало ИА Регнум, 17 января Минобороны сообщило о высокоточном ударе по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове, в результате которого было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 госпитализированы. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено. Отмечалось, что основу боевиков составляли французские наёмники.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что среди ликвидированных высокоточным ударом ВС России по месту дислокации иностранных наёмников в Харькове были кураторы «Русского» добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).