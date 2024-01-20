Киев, 20 января, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Украинские военные боятся завозить на территорию страны американские истребители F-16, а также ракеты ПВО в большом количестве из-за риска их уничтожения российскими силами, заявил представитель командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью журналу «Фокус».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что украинские военные не могут сразу завезти из стран Запада «огромное количество ракет», поскольку их нужно хранить, а Россия хорошо осведомлена о местах хранения вооружений и боеприпасов на Украине.

«Разведка, к сожалению, у российских военных работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами. Та же история и с самолётами F-16. Всё вроде бы готово, а мы не берём, почему?!» — сказал Игнат, объяснив, что после прибытия на украинскую территорию F-16 станут мишенью для российских сил.

Представитель Воздушных сил ВСУ заявил, что Украина намерена получить F-16, когда для этого будут подготовлены условия — люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут их обслуживать, а также аэродромная инфраструктура.

«Когда всё будет готово, будет рациональное зерно для размещения самолётов на Украине. А пока их там подремонтируют, модернизируют», — сказал Игнат.

Как передавало ИА Регнум, Дания 6 января приняла решение отложить первую поставку истребителей F-16 Киеву на несколько месяцев. В минобороны страны указали на неготовность к их использованию у украинских военных и пилотов.

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер поделился мнением, что Запад откладывает и вряд ли передаст Украине истребители F-16, поскольку не верит в успех Киева в конфликте с Россией.

Американское издание The National Interest предупреждало, что российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» против F-16, которые пообещали поставить Киеву западные союзники. Журналисты отметили, что С-500 специально создавали для борьбы с истребителями пятого поколения и его ракеты могут лететь на расстояние в более чем 600 километров.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.