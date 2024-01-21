Москва, 21 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Россию не удивила защита ФРГ Израиля от обвинений в геноциде, с учётом отказа Германии признать вину за преступления Третьего рейха в СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос СМИ.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

«Решение правительства ФРГ противодействовать Южно-Африканской Республике, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде населения сектора Газа, нас не удивило», — говорится в ответе, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат уточнила, что это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Германия всегда оказывает Израилю без оглядки на её последствия.

«Такая линия властей Германии давно и прочно занимает важное место среди негласных догм «порядка, основанного на правилах», определяемых Вашингтоном», — уточнила она.

Захарова напомнила, что ФРГ продолжает отказываться признавать преступления национал-социализма против народов СССР геноцидом.

«Шокирует и возмущает тот факт, что основной массив преступлений Третьего рейха, включая уничтожение 27 млн граждан СССР, не рассматривается властями ФРГ в качестве повода для раскаяния. Наоборот — Берлин вновь погряз в уничтожении жителей той части Европы, которую 80 лет назад не смог ни уничтожить, ни покорить Гитлер», — отметила она.

Официальный представитель МИД добавила, что Россия считает поведение руководства нынешней администрации Германии недопустимым, незаконным, безнравственным и аморальным.

«Однако наиболее тревожащим остаётся происходящее возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик. Данная тенденция может иметь крайне тяжёлые последствия для судьбы самой Германии, а также Европы и мира, учитывая противоречивый исторический опыт этой страны», — говорится в ответе.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

В министерстве иностранных дел Израиля, комментируя иск, потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против него в Международном суде ООН. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».

Международный суд Организации Объединённых Наций в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Претория обвинила Тель-Авив в нарушении Конвенции и попросила признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Суд заслушал аргументы южноафриканской делегации во главе с министром юстиции и исправительных учреждений Рональдом Ламолой, Израилю дадут возможность предоставить ответ на обвинения.

Никарагуа обратится в Международный суд ООН с иском против Израиля для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявил МИД страны в письме израильскому дипведомству. В письме, опубликованном порталом 19digital, говорится, что Никарагуа призывает Израиль прекратить действия против палестинского народа и соблюдать обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа. ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам на его территории, а 27 октября начала наземные боевые действия в анклаве.