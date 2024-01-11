Гаага, Нидерланды, 11 января, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Международный суд Организации Объединённых Наций в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Об этом 11 января сообщило Reuters.

Abdul Rahman Salama/XinHua/Global Look Press

ЮАР обвинила Тель-Авив в нарушении Конвенции и просит признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Сегодня суд заслушает аргументы южноафриканской делегации во главе с министром юстиции и исправительных учреждений страны Рональдом Ламолой, а 12 января Израилю дадут возможность предоставить ответ на обвинения.

Журналисты агентства считают, что суд в ближайшее время не будет выносить решение по обвинениям в геноциде, поскольку подобные разбирательства могут занять годы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

В министерстве иностранных дел Израиля, комментируя поданный иск, потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против этого иска в Международном суде ООН. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поданный Южно-Африканской Республикой в Международный суд ООН иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа. ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам на его территории, а 27 октября начала наземные боевые действия в анклаве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря объявил о расширении военных действий в секторе Газа. По его мнению, это является единственным путём к возвращению заложников и гарантией того, что сектор Газа больше не будет представлять для Израиля угрозу.

По последним данным, в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, ранения получили 54,5 тыс. жителей.