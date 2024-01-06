Тель-Авив, Израиль, 6 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля потребовало от своих послов оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили против иска ЮАР в Международном суде ООН о геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, МИД Израиля потребовал от дипломатов еврейского государства немедленно и недвусмысленно отвергнуть обвинения как «возмутительные, абсурдные и безосновательные».

«Мы просим сделать немедленное и недвусмысленное публичное заявление следующего содержания: публично и чётко заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные, абсурдные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — пишет агентство.

Кроме того, добавили в ведомстве, решение суда может повлечь существенные экономические последствия и негативно сказаться на отношениях с другими странами.

В декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. Африканская страна призвала суд принять временные меры в отношении Израиля, первые слушания назначили на 11–12 января.

Конфликт между ХАМАС и Израилем

Конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа. ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам на его территории, а 27 октября начала наземные боевые действия в анклаве.

24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа. По его мнению, это является единственным путём к возвращению заложников и гарантией того, что сектор Газа больше не будет представлять для Израиля угрозу.

По последним данным, в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, ранения получили 54,5 тыс. жителей.

Позиция Запада по палестино-израильскому конфликту

В начале ноября палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю. Конгрессмены поддержали оказание Израилю помощи в размере 14,3 млрд долларов. Проект утвердили 226 членов палаты, против выступили 196.

Позже Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых 122-миллиметровых снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования на общую сумму в 106,5 млн долларов. Также Госдеп одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских 155-миллиметровых снарядов M107 на сумму в 147,5 млн долларов.

Вместе с тем 8 декабря представители США на заседании Совета Безопасности ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа Россия и Китай.

Позиция России

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и что Москва придерживалась этой точки зрения и до нынешней эскалации на Ближнем Востоке. Также президент отмечал, что Израиль 7 октября подвергся жестокой атаке, но полноценное урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины.

В середине ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Дипломат подчеркнул, что в механизме урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной должны быть представлены страны региона.