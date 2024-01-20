Манагуа , 20 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Никарагуа обратится в Международный суд ООН с иском против Израиля для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявил МИД страны в письме израильскому дипведомству.

Ilan Assayag

В письме, опубликованном порталом 19digital, говорится, что Никарагуа призывает Израиль прекратить действия против палестинского народа и соблюдать обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«Никарагуа примет все меры, чтобы гарантировать уважение прав и интересов, защищаемых указанной конвенцией, включая обращение в Международный суд ООН», — сказано в письме.

Также в МИД Никарагуа добавили, что Израиль решил начать тотальную осаду сектора Газа, который уже находился под удушающей 16-летней военной блокадой.

Дипломаты отметили, что израильские военные операции проводятся с массированными бомбардировками гражданского населения, включая объекты, значащиеся как дома, больницы, убежища, религиозные места, школы ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. В нём Тель-Авив обвиняют в нарушении Конвенции и призывают признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поданный ЮАР в суд ООН иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 января заявил, что израильские вооружённые силы продолжат проведение военной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа до полной победы. По его словам, никто не сможет остановить Израиль в достижении этих целей, в том числе и возвращения всех удерживаемых ХАМАС заложников.