Вашингтон, 21 января, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Действующего главу Белого дома Джо Байдена по истечении срока полномочий может ожидать уголовное преследование, поскольку он лишится права на неприкосновенность, заявил на митинге со своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир экс-президент США Дональд Трамп. Его выступление транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Трамп отметил, что президенту нужна неприкосновенность, это касается каждого главы государства, но конкурирующая партия обвинит их за всё совершённое.

«Как пример: когда Байден отработает срок, будет ли у него список дел, за которые его можно преследовать? Без неприкосновенности — посмотрите на Гарри Трумэна, Хиросима не самый добрый поступок, Нагасаки — он бы не стал делать этого, опасаясь обвинений от оппонентов», — сказал Трамп.

Также бывший американский лидер ответил на призывы со стороны главы минюста США Меррика Гарланда о необходимости ускоренного рассмотрения уголовных дел против него. Трамп выразил недоумение, почему этот процесс не начали три года назад, сейчас всё бы уже завершилось. Сделано это именно сейчас, потому что намерены вмешаться в выборы, заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января на заседании суда Нью-Йорка Дональд Трамп выступил с заключительным словом по делу о мошенничестве при оценке активов семейной компании политика Trump Organization. Он не признал вину, назвал происходящее жульничеством. Трамп добавил, что стал объектом охоты для кого-то, кто претендует на пост президента.

В отношении Трампа, который планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В совокупности по всем обвинениям политику грозит провести в заключении 561 год.

В декабре 2023 года глава Белого дома Джо Байден отверг идею Трампа об иммунитете к судебным делам для президентов. Байден заявил, что не может «найти ни единой причины», почему бывших лидеров США нельзя привлекать к ответственности по судебным делам.