Вашингтон, 24 декабря, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что американские президенты могут подвергаться судебному преследованию даже после окончания их полномочий в качестве главы государства. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Байден заявил, что не может «найти ни единой причины», почему бывших лидеров США нельзя привлекать к ответственности по судебным делам.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Трамп поддержал решение Верховного суда, который отказался рассматривать в ускоренном режиме вопрос о его президентском иммунитете в контексте вменённых деяний.

Он добавил, что имеет право на президентскую неприкосновенность. Когда он занимал должность главы Белого дома, это было его «право и обязанность расследовать и говорить о сфальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года».

Перед этим Верховный суд США отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридического иммунитета Трампа и его применимости к инкриминируемым ему уголовным эпизодам.