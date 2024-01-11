Нью-Йорк, США, 11 января, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заключительным словом на заседании суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве при оценке активов семейной компании политика компании Trump Organization. Об этом 11 января сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп объявил себя невиновным, назвал происходящее жульничеством и заявил, что стал объектом охоты для кого-то, кто претендует на пост президента. Прокуроров Трамп назвал «позорными», а финансовые отчёты своей компании идеальными.

Судья Артур Эргернон прервал речь Трампа через пять минут, заявив, что время вышло. В ответ на возражения экс-президента США судья попросил адвокатов политика сдерживать своего подзащитного, а затем объявил перерыв.

«Я не уверен, что мы добьемся справедливого решения. Но все знают, что я только что сказал: это обман и позор», — сказал Трамп после заседания и предупредил, что дело отпугнет от Нью-Йорка многих бизнесменов.

В отношении Трампа, который планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В совокупности по всем обвинениям политику грозит провести в заключении 561 год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп принял решение больше не давать показания в суде Нью-Йорка по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов Trump Organization.

Прокуратура направила иск в суд в отношении Трампа и его компании Trump Organization в сентябре 2022 года. По утверждению прокурора штата Летиции Джеймс, компания завышала стоимость активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд.

Слушания по делу начались 6 ноября в суде Нью-Йорка. Перед поездкой в суд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что это дело спровоцировано его политическим оппонентом Джозефом Байденом с целью вмешательства в выборы.