Вашингтон, 21 января, 2024, 03:43 — ИА Регнум. При атаке на базу Айн-эль-Асад в Ираке 20 января могли пострадать несколько американских военнослужащих, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Несколько баллистических ракет были запущены поддерживаемыми Ираном группировками по базе США около 18:30 мск.

«Большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны, остальные попали по базе. Проводится оценка ущерба. Несколько американских военнослужащих проходят медобследование на предмет черепно-мозговой травмы», — написала пресс-служба CENTCOM в соцсети Х.

Среди иракских военнослужащих ранение получил по меньшей мере один человек, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, по информации телеканала Al Hadath, 20 января военную базу Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атаковали более чем 20 ракетами. Обстрел вели иракские шиитские военные группировки. Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар.

Ещё одна американская база была атакована с помощью беспилотника 18 января неподалеку от аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане. Телеканал Al Arabiya сообщил, что в консульстве США из-за атаки дронов сработали сирены. Вблизи воздушной гавани местные жители слышали звуки взрывов.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила об опасности разрастания ситуации на Ближнем Востоке. По её словам, конфликт может «серьёзно полыхнуть» и стать предпосылкой третьей мировой войны, которая может разрастись до невероятных масштабов. До запланированных в США президентских выборов в ноябре «человечеству ещё дожить надо», сказала журналистка.