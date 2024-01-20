Москва, 20 января, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Ближневосточный конфликт может «серьёзно полыхнуть» и стать предпосылкой третьей мировой войны, заявила в эфире телеканала ТВЦ главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Ближний Восток полыхнёт. Полыхнет серьёзно, и очень может быть, что то, что мы видели, то, что началось в октябре и продолжается сейчас, с вот этими прошедшими совершенно незаметно для американских СМИ бомбардировками американской базы — это всё могут быть первые звоночки третьей мировой», — сказала Симоньян.

По её словам, война может разрастись до невероятных масштабов. До запланированных в ноябре в США президентских выборов «человечеству ещё дожить надо», добавила журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в НАТО объявили о проведении самых масштабных военных учений в истории, которые будут имитировать начало третьей мировой войны. В манёврах задействуют более 40 тысяч военных стран альянса и солдат из Швеции. Учения планируется провести в Германии и на территории стран Прибалтики. Военные отработают действия в случае предполагаемого нападения на члена НАТО вымышленного врага под названием Оккасус.

По мнению бывшего американского президента Дональда Трампа, США впервые в своей истории близки к третьей мировой войне по причине нахождения у власти некомпетентных людей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае с Украиной и Ближним Востоком наблюдается тенденция, когда США считают себя вправе узурпировать, монополизировать любые внешнеполитические процессы. Эти действия в результате несут в тот или иной регион разруху, подрыв государственности, как это произошло в Ливии, напомнил дипломат. Природа происходящего на Ближнем Востоке и на Украине схожа, однако справедливость в итоге восторжествует, уверен Лавров.