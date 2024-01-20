Военную базу США на севере Ирака атаковали 20 ракетами, пишут СМИ
Al Hadath: военную базу США на севере Ирака атаковали 20 ракетами
Багдад, 20 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Военную базу Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атаковали более чем 20 ракетами, сообщил 20 января телеканал Al Hadath.
По его данным, обстрел был произведён иракскими шиитскими военными группировками. Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар.
В настоящее время, отмечается в сообщении, иракские силы безопасности прочёсывают местность, откуда, предположительно, был произведён ракетный залп в сторону военной базы.
О возможном причинённом ущербе и пострадавших в результате ракетной атаки сведений не приводится.
Как передавало ИА Регнум, 18 января с помощью беспилотника была атакована американская база, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане.
В ночь с 15 на 16 января в Эрбиле прогремела целая серия взрывов. Они произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.
Агентство Tasnim уточняло, что после ударов по Эрбилю мог погибнуть председатель Совета безопасности Демократической партии Иракского Курдистана Сулейман Амин Надер. В материале говорится, что Надер был одной из ключевых фигур Иракского Курдистана, сотрудничал с разведкой Израиля, а также участвовал в организации теракта, в котором погиб иранский физик и научный сотрудник Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде.
4 января в столице Ирака в результате удара беспилотника погиб один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджабаа», более известный как Абу Таква, а также его сторонник. Погибший возглавлял 12-ю бригаду движения. В «Хезболла ан-Нуджабаа» подтвердили гибель командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.