Багдад, 20 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Военную базу Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атаковали более чем 20 ракетами, сообщил 20 января телеканал Al Hadath.

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По его данным, обстрел был произведён иракскими шиитскими военными группировками. Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар.

В настоящее время, отмечается в сообщении, иракские силы безопасности прочёсывают местность, откуда, предположительно, был произведён ракетный залп в сторону военной базы.

О возможном причинённом ущербе и пострадавших в результате ракетной атаки сведений не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 18 января с помощью беспилотника была атакована американская база, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане.

В ночь с 15 на 16 января в Эрбиле прогремела целая серия взрывов. Они произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.

Агентство Tasnim уточняло, что после ударов по Эрбилю мог погибнуть председатель Совета безопасности Демократической партии Иракского Курдистана Сулейман Амин Надер. В материале говорится, что Надер был одной из ключевых фигур Иракского Курдистана, сотрудничал с разведкой Израиля, а также участвовал в организации теракта, в котором погиб иранский физик и научный сотрудник Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде.

4 января в столице Ирака в результате удара беспилотника погиб один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджабаа», более известный как Абу Таква, а также его сторонник. Погибший возглавлял 12-ю бригаду движения. В «Хезболла ан-Нуджабаа» подтвердили гибель командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.