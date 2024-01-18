Эрбиль, Ирак, 18 января, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Американскую базу, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане, атаковали с помощью беспилотника, сообщил 18 января телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум

В консульстве США из-за атаки дронов сработали сирены, а возле аэропорта местные жители услышали звуки взрывов, отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.

Позже КСИР сообщил, что Иран выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.

Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР. Иракские власти пожаловались на агрессию со стороны Ирана в обращении к Совету Безопасности ООН.

Агентство Tasnim ранее сообщало, что после ударов КСИР по Эрбилю мог погибнуть председатель Совета безопасности Демократической партии Иракского Курдистана Сулейман Амин Надер. В материале говорится, что Надер был одним из ключевых фигур Иракского Курдистана, сотрудничал с разведкой Израиля, а также участвовал в организации теракта, в котором погиб иранский физик и научный сотрудник Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде.