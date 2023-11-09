Флорида, США, 9 ноября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. США впервые в своей истории близки к третьей мировой войне по причине нахождения у власти некомпетентных людей, заявил 8 ноября в ходе выступления в штате Флорида бывший американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы близки к тому, что у нас не будет никакой страны. Мы также близки к третьей мировой войне. Никогда не мог представить и подумать об этом, но мы очень близки. <…> И причина лишь одна — за нас говорят некомпетентные люди», — сказал он.

Республиканец напомнил, как действующий американский лидер Джо Байден не мог спуститься со сцены, сказать несколько предложений, при этом он отвечает за переговоры по ядерному оружию.

Трамп добавил, что при Байдене в США из тюрем «выпускают заключённых», страна превратилась «в свалку мира».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп обвинил Байдена в разжигании войн на Украине и Ближнем Востоке после того, как действующий глава Белого дома выступил перед американцами со словами о том, что если они хотят поддержать Израиль, то необходимо «дать безграничный чек на прокси-войну на Украине». Трамп назвал посыл Байдена самым опасным и вводящим в заблуждение, которое когда-либо произносилось из овального кабинета. Само выступление и слова были плохими, отметил Трамп.

В октябре американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о движении мира к третьей мировой войне. США необходимо добиться мира на Украине и восстановить нормальные отношения с Россией, сказал он. По мнению Маска, нынешняя конфронтация может вынудить Россию максимально сблизиться с Китаем, что противоречит интересам Вашингтона.