Москва, 20 декабря, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Справедливость восторжествует как в конфликте на Украине, так и на Ближнем Востоке, заявил 20 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

Александр Щербак / ТАСС

«Мы говорили о том, что и в случае с Украиной, и в случае с Ближним Востоком наблюдается тенденция, когда США считают себя вправе узурпировать, монополизировать любые внешнеполитические процессы, в результате которых они несут в тот или иной регион разруху, подрыв государственности, как это произошло с той же Ливией, сотни тысяч жертв среди гражданского населения, упадок в социально-экономической сфере и огромные потоки беженцев», — указал он.

По его словам, природа того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке и на Украине, схожа. Однако, добавил министр, справедливость в итоге восторжествует.

Лавров также отметил, что Россия приветствует любые конструктивные идеи, в том числе идеи Лиги арабских государств, о том, как создать условия для справедливого решения украинского конфликта на основе международного права.

«В сегодняшнем заявлении, которое мы приняли, подчёркивается, что Россия приветствует любые конструктивные идеи, в том числе идеи Лиги арабских государств, о том, как создать условия для того, чтобы этот конфликт получил справедливое решение на основе международного права, прежде всего и в том числе — на основе прав национальных меньшинств и на основе прав, которые касаются сферы безопасности, законных интересов, безопасности каждого государства», — сказал он.

Как передавало ранее ИА Регнум, 10 декабря Лавров заявлял, что вопрос о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной нужно задавать главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Министр напомнил, что у украинской стороны был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Россия надеется на выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о создании государства Палестина по завершении горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке, заявлял ранее глава российского МИД. Дипломат акцентировал внимание на необходимости создания независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.