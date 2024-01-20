Нью-Йорк, США, 20 января, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Всё больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки. Удары США и Британии по хуситам в Йемене усилили ощущение хаоса в этом районе, сообщает Bloomberg.

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По информации судовладельцев, брокеров и трейдеров, чартеры танкеров показывают, что всё большее количество судов арендуется для маршрутов в обход опасной зоны, говорится в материале.

«Танкеры теперь арендуют для рейсов в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки», — уточняет издание.

Таким образом, участники нефтяного рынка готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря, следует из текста статьи.

Как передавало ИА Регнум 19 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам йеменских хуситов в Ходейде. По району Аль-Джабана, расположенному в прибрежной части города, нанесены как минимум два авиаудара, сообщили СМИ.

Днём ранее стало известно о пятой за неделю атаке ВС США по объектам хуситов. Удары нанесли по ракетам и пусковым установкам якобы после получения разведданных о том, что готовится атака на коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Хуситы наносят удары по американским военным и торговым судам, поддерживая палестинцев в секторе Газа, заявил член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад. Он сказал, что усилия Вашингтона не остановят это движение, и они будут действовать всеми возможными способами.

Кроме того, хуситы пригрозили США прямой и полномасштабной войной в случае продолжения противостояния. Вместе с тем российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море, отмечал в свою очередь член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити.