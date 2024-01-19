Москва, 19 января, 2024, 20:14 — ИА Регнум. США и Великобритания наносят удары по объектам йеменских хуситов в Ходейде, сообщил 19 января телеканал Al Masirah.

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Подробности обстрела не приводятся, информации о возможных жертвах и разрушениях также нет.

По данным телеканала Sky News Arabia, по району Аль-Джабана, расположенному в прибрежной части города, нанесены как минимум два авиаудара.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января газета The New York Times со ссылкой на источники оповестила о пятой за неделю атаке ВС США по объектам хуситов. Удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам якобы после получения разведданных о том, что готовится атака на коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отмечал, что хуситы продолжат наносить удары по американским военным и торговым судам. Предпринятые Вашингтоном меры не остановят движение, которое продолжит поддерживать палестинцев в секторе Газа всеми возможными способами, подчеркнул он.

Кроме того, хуситы пригрозили США прямой и полномасштабной войной в случае продолжения противостояния. По словам высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, после американской агрессии Йемен станет кладбищем для США, и американцы покинут регион униженными.

Вместе с тем российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море, отмечал в свою очередь член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити.