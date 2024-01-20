Москва, 20 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на девочку в Тверской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости

В СК напомнили, что 18 января в Нелидово на 7-летнюю девочку напала собака. Из-за травм её пришлось госпитализировать.

«По данному факту следственными органами СК России по Тверской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Тверской области возбудить и расследовать уголовное дело, а также представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, уточняется в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что бойцовская собака покусала мужчину и его пса в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл вечером 19 января на улице Есенина около детского сада. Женщина выгуливала бойцовскую собаку, не надев на неё намордник. Во время прогулки та напала на мужчину и его пса.

Отмечается, что пострадавший обратился за помощью в травмпункт и ветеринарную лечебницу.

Перед этим случайный прохожий в Омске спас ребёнка, который подвергся нападению стаи бродячих собак. Инцидент произошёл на Мельничной улице, когда мальчик вышел из дома в школу. Собаки повалили его на снег и начали рвать одежду, а также укусили его за ногу. Ребёнка после происшествия доставили в травмпункт.