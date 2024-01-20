Вильнюс, 20 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Вопрос с финансированием национальной обороны Литвы можно решить за счёт денежных средств жителей республики, которые они дадут властям в кредит. Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

По её словам руководство Литвы готово вести переговоры об увеличении финансирования обороны в три процента ВВП.

«Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые люди все еще держат. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить», — задалась вопросом министр.

Армонайте отметила, что даже если государство не сможет предоставить гражданам большие проценты, то всегда можно объяснить людям, особенно тем, которые добровольно поддерживают Украину, почему инвестировать в оборону важно.

Как передавало ИА Регнум, 19 января в минобороны Эстонии заявили и договорённости с Латвией и Литвой по созданию «линии обороны» на границе с Россией.

Перед этим, в январе 2024 года, премьер-министр Эстонии Кая Каллас со ссылкой на данные разведки страны заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет для подготовки к тому, что Россия начнёт представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО. Каллас сказала, что если конфликт на Украине завершится соглашением о прекращении огня, то Эстония, Латвия и Литва окажутся наиболее уязвимой частью НАТО.

19 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что население западных стран должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам, на Западе необходимо создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет.

Днём ранее, 18 января, в НАТО заявили, что военный блок в ближайшие недели проведёт самые масштабные военные учения в истории, легенда которых будет имитировать начало третьей мировой войны.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО, а вот лидеры западных государств не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, и к границам России из США переброшены значительные силы. Россия соответствующим образом реагирует на все эти действия, добавил президент.