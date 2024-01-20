Москва, 20 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T немецкого производства, сообщил 20 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Конашенков информировал об уничтожении российскими военными в зоне СВО двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым заявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи объёмом €1,3 млрд и ещё четыре системы IRIS-T SLM, артиллерийские снаряды, технику и боеприпасы. При этом поставки данной партии планируют лишь в 2025 году.

4 января стало известно, что Германия передала ВСУ очередной пакет военной помощи, в составе которого боеприпасы для танков Leopard 2A6 и десять боевых машин пехоты Marder. Также на Украину поставили систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами, восемь радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, два танка для разминирования Wisent и десять грузовиков Zetros.