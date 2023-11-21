Берлин, 21 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве заявил, что Берлин предоставит Украине новый пакет военной помощи объёмом 1,3 млрд евро, передаёт телеканал n-tv.

Сергей Корсун ИА Регнум

Украине будут поставлены ещё четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, артиллерийские снаряды и ряд другой техники и боеприпасов. При этом поставки этой партии систем ПВО должны быть осуществлены только в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум ранее, визит Писториуса в Киев заранее не анонсировался. Предполагается, что помимо переговоров с Умеровым он также проведёт встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Днём ранее, 20 ноября, в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Этот визит также не анонсировался заранее. Остин заявил, что власти США предоставят Киеву новый пакет военной помощи объёмом 100 млн долларов. Также глава Пентагона отметил, что у ВСУ есть всё необходимое для продолжения попыток контрнаступления зимой 2023–2024 годов.

19 ноября канадские СМИ сообщили, что Украина с 2022 года получила от западных стран около 233 млрд долларов помощи. На ЕС и США приходится почти 70% от общего объёма помощи. Германия находится на втором после США месте по объёму оказанной помощи, он оценивается в 22 млрд долларов. Основную долю помощи Киеву занимает военная поддержка, на втором месте — финансирование государственных структур, на третьем — гуманитарная помощь.