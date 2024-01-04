Берлин, 4 января, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Германия передала ВСУ очередной пакет военной помощи, в составе которого боеприпасы для танков Leopard 2A6 и десять боевых машин пехоты Marder. Это следует из опубликованной 4 января информации на сайте правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Также на Украину поставят систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами, восемь радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, два танка для разминирования Wisent и десять грузовиков Zetros.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него вошли 1,7 тыс. снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатометов MGW, разведывательный беспилотник LUNA NG, десять разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями, шесть патрульных машин, восемь грузовиков Zetros, а также 100 тыс. аптечек и другие медицинские препараты.

В конце 2023 года министр финансов Германии Кристиан Линднер не нашёл оснований для увеличения объёмов помощи Украине, поскольку ФРГ и так много сделала. Он подчеркнул, что Германия занимает второе место в мире по количеству переданной ВСУ помощи. Линднер призвал тщательнее распределять нагрузку между странами — союзниками киевского режима. Министр выступил против того, чтобы Германия тратила на это больше остальных.

Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard, поставляемые западными странами ВСУ, с любого ракурса, заявили в госкорпорации «Ростех».

Первый танк Leopard 1A5 был уничтожен ВС России в конце ноября 2023 года в ходе боя на купянском направлении. Военных, поразивших боевую машину, отметили государственными наградами.