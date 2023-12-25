Москва, 25 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Российские военные в течение суток уничтожили в зоне специальной военной операции две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства и перехватили пять снарядов системы HIMARS, заявил на брифинге 25 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов и живая сила и военная техника в 113 районах», — сообщил военный.

Помимо этого российские военные ликвидировали 40 украинских беспилотников в районах населённых пунктов в ЛДНР, в Запорожской и Херсонской областях.

В то же время российские бойцы уничтожили до 30 бойцов ВСУ на купянском направлении, до 180 — на краснолиманском и до 200 — на донецком направлении. На южно-донецком ВСУ в ходе попыток атак потеряли до 55 военных, на херсонском — до 60 человек.

Как сообщало ИА Регнум, по информации издания Forbes, до начала российской спецоперации на вооружении ВСУ было около 50 ЗРС С-300, а в ходе конфликта Киев получил от Запада порядка 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale и другие системы. США намерены закупить у Тайваня около 12 ЗРК MIM-23 Hawk для отправки их на Украину. Однако, как отметили авторы публикации, Запад всё равно не поставил столько ракетных комплексов, чтобы полностью заменить советские системы С-300.

Позднее, в ноябре, министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым заявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи объёмом €1,3 млрд и ещё четыре системы IRIS-T SLM, артиллерийские снаряды, технику и боеприпасы. При этом поставки данной партии планируют лишь в 2025 году.