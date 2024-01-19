Москва, 19 января, 2024, 21:42 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 19 января открылся Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые», который стал первым официальным событием Года семьи в России, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки.

Пресс-служба выставки «Россия»

Форум «Родные — Любимые» открыл концерт под открытым небом, к которому присоединились семьи из всех регионов России. Символическую нить преемственности поколений на одной сцене передавали друг другу исполнители Стас Море, ST, Жан Милимеров, Алексей Гоман, Хор Первых и семьи-участники форума

Пресс-служба выставки «Россия»

Музыкальная часть концерта была построена на хорошо известных песнях, которые вместе с артистами пели не только самые маленькие гости форума, но и их родители, бабушки и дедушки.

Участниками специальной программы форума стали более 1000 человек — многодетные семьи, приёмные семьи, профессиональные династии, семьи из новых регионов и национальных республик, а также семьи ветеранов СВО и героев России.

Многодетная семья Гриценко приехала на форум из города Заречного Пензенской области. С ВДНХ у них связаны одни из самых важных для их семьи воспоминаний. 24 года назад свадебное путешествие Елены и Александра Гриценко началось именно с этого места. Здесь же молодая жена сообщила своему мужу о том, что у них будет сын. Поэтому семье Гриценко вдвойне приятно, что форум «Родные — Любимые» проходит в таком важном для них месте.

«Форум — это место встреч и знакомств, здесь обязательно завяжется семейная дружба. Мы в это очень верим. Где бы мы ни были: на конкурсах, фестивалях, мы привозим оттуда, помимо тепла в сердце и незабываемых эмоций, дружбу с семьями из разных регионов нашей любимой России, и это очень ценно. Ведь когда дружат семьи разных национальностей, вероисповеданий, с разным количеством детей — это бесценно. Глядя на нас, беря с нас пример, дружат и наши дети, а дружить — это целое искусство. Мы ждём море позитива, море улыбок и тёплых объятий, приобретение новых знаний и умений!» — сказала Елена Гриценко

Пресс-служба выставки «Россия»

Семья Гриценко — представители династии пожарных, которая насчитывает целых пять поколений. Другая традиция семьи — это многодетность. Александр и Елена воспитывают четверых детей и надеются, что кто-то из них тоже обязательно станет пожарным.

Семья Сергиенко-Елисеевых из Луганской Народной Республики почти полвека отдали педагогике. Марина Сергиенко работает учителем истории и обществознания, а её супруг Василий Елисеев сейчас находится в зоне СВО. В их семье пятеро детей, ребята ходят в детскую школу искусств. Форум стал для них отличной возможностью показать свои таланты.

«На форум мы приехали с отличным настроением, заряженные на позитив. На мой взгляд, важность этого мероприятия очень велика, поскольку мы сможем познакомиться с разными семьями, перенять жизненный опыт, воочию познакомиться с семьями разных национальностей и их культурой. На форуме все мы вместе сможем показать, что наша семья — это действительно настоящая дружная команда», — рассказала Марина Сергиенко.

Её дети поют в Хоре Первых и во время форума они исполнят авторскую песню «Мы Первые!», которую сочинили ребята из новых регионов России.

Во время форума, который продлится до 23 января включительно, семьям предстоит поучаствовать в конкурсных программах, где представители всех поколений смогут продемонстрировать свои навыки, знания и таланты. Кроме того, запланированы мастер-классы, интерактивные лекции и просветительская программа от Российского общества «Знание». Участников ожидает серия просветительских мероприятий, в которых опытом поколений поделятся представители известных семей и профессиональных династий.

22 января заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и руководители профильных министерств и ведомств представят свои проекты на Год семьи, которые были разработаны на основе поручения президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, указ об объявлении 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин 22 ноября прошло года. Отмечалось, что решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

В преддверии Дня матери Путин отметил, что ключевыми стратегическими приоритетами страны являются улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан.

Путин также заявил, что выставку могут продлить до конца лета 2024 года. Власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы, отметил он. На форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия, подчеркнул глава государства.