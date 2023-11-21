Москва, 21 ноября, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются на сегодняшний день ключевыми стратегическими приоритетами России. Об этом говорилось в приветственном слове президента РФ Владимира Путина, которое зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ведь семья — это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — отмечено также в приветствии главы государства.

В Государственный Кремлёвский дворец на концерт «Мать — героиня» пришли около 6 тыс. женщин, в том числе деятели науки, депутаты, представители власти.

Победительницам конкурсов, приуроченных ко Дню матери, были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

В этом году День матери в России отмечается 26 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент РФ Владимир Путин призвал поддержать семьи для перелома демографической ситуации, поскольку ситуация с рождаемостью в стране остаётся сложной. Глава государства напомнил о запущенных в регионах программах по повышению рождаемости. Путин отметил, что нужно поддерживать семьи, будущих мам, традиционные ценности. Он также призвал объединить усилия государства и религиозных конфессий для кардинального изменения ситуации.

С 1 февраля 2024 года в России повысят многие выплаты и пособия, связанные с рождением и воспитанием детей. Так, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец уточнила, что ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет с 33 282 на 48% — до 49 123 рублей. В 2025 году его планируют поднять до 68 996 рублей. Также увеличат материнский капитал и пособие по беременности и родам.