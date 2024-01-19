Брюссель, 19 января, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Страны Евросоюза обсуждают создание нового фонда военной помощи Украине, однако они не смогли согласовать его ежегодный бюджет в 5 млрд евро, передает 19 января Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным агентства, страны ЕС обсуждают создание фонда, который некоторые рассматривают в качестве усовершенствования текущего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира.

Отмечается, что объём финансирования увеличивался несколько раз, но такие решения требуют единогласной поддержки всех членов ЕС, однако против выступает Венгрия.

«Ведутся также дискуссии по планам создать новый фонд для военной поддержки Украины», — пишет агентство.

В ЕС предложили установить ежегодный бюджет этого фонда в примерно 5 млрд евро, но это не получило единой поддержки стран Евросоюза, сказал источник.

Как передавало ИА Регнум, в середине декабря 2023 года страны Евросоюза не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере €50 млрд на следующие четыре года. Венгрия заблокировала соответствующую поправку в бюджет организации на саммите сообщества.

16 января евродепутат Харальд Вилимски, который возглавляет делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, заявил, что Украина превратилась в бездонную бочку для финансовой помощи со стороны Евросоюза.

Почти 28 млрд евро выделила Германия в помощь Украине с начала российской военной спецоперации. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 19 января на сайте МИД ФРГ. Также там отметили, что Германия — крупнейший вкладчик в фонд рефинансирования Европейского фонда мира (EPF), который к настоящему моменту выделил 5,6 млрд евро по всей Европе с целью поставок военной техники для ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.