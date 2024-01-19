Берн, 19 января, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Прокуратура Швейцарии рассматривает обвинения в связи с ситуацией в Газе против президента Израиля Исаака Херцога, который в настоящий момент находится в Давосе. Об этом заявил официальный представитель ведомства Матео Кремаши.

«Могу сообщить вам, что генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила получение выдвинутых в интересующем вас контексте уголовных обвинений. В настоящее время обвинения рассматриваются в соответствии с обычной процедурой», — приводит «РИА Новости» его слова.

Кремаши уточнил, что прокуратура находится в контакте с МИД Швейцарии для изучения вопроса об иммунитете президента Израиля. Он добавил, что личности заявителей не могут быть указаны.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года Южно-Африканская Республика инициировала судебное разбирательство из-за действий израильской армии в секторе Газа. Африканская страна потребовала признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде. В свою очередь власти еврейского государства призвали отклонить требование ЮАР.

В декабре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за военные преступления, совершённые в Газе. Турецкий лидер также отметил, что если международное право будет соблюдаться должным образом и эти военные преступления будут наказаны, то это решение станет примером для всех угнетателей как в Палестинском регионе, так и в других регионах мира.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас на встрече с прокурором МУС Каримом Ханом призвал собеседника ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».

Израильская армия начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября 2023 года еврейское государство подверглось беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из анклава. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля.

Россия предложила поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа. В Совете Безопасности ООН 22 декабря США заблокировали поправку России к резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в сформулированной США фразе, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», просматривается, что Вашингтон хочет развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения Газы.