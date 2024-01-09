Вашингтон, 9 января, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Поданный Южно-Африканской Республикой в Международный суд ООН иск против Израиля отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM

ЮАР инициировала судебное разбирательство из-за действий израильской армии в секторе Газа ещё 29 декабря. Африканская страна потребовала признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде. Слушания по этому поводу пройдут 11–12 января в Гааге. В свою очередь власти еврейского государства призвали отклонить требование ЮАР.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября бывший президент Боливии Эво Моралес призвал власти своей страны повторно разорвать отношения с Израилем, а также объявить израильское государство террористическим. Он напомнил, что в 2005 году отношения двух стран оказались разорваны.

23 октября палестинский министр юстиции Мухаммед аш-Шалалда объявил, что Палестина подаст в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках обвинений в геноциде. Он отметил, что израильская сторона нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в конфликте.

3 декабря президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с прокурором МУС Каримом Ханом призвал указанную судебную инстанцию ускорить рассмотрение дела, касающегося Израиля.