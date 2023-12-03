Рамалла , 3 декабря, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Президент государства Палестина Махмуд Аббас на встрече с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал собеседника ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками». Об этом сообщило агентство WAFA.

World Economic Forum Махмуд Аббас

«Он [Махмуд Аббас. — Ред.] призвал прокурора ускорить судебный процесс над израильскими военными преступниками за преступления, совершённые и продолжающиеся против нашего народа в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что государство не намерено сотрудничать с Международным уголовным судом при расследовании ситуации в секторе Газа. Также указал на то, что Тель-Авив не доверяет следствию МУС по ситуации в секторе Газа, так как, по его словам, решение «заранее известно».

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте назвал Израиль террористическим государством из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Он подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС, которое Тель-Авив называет террористической организацией, является победившей на выборах в Газе политической партией.