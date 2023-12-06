Анкара, 6 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за военные преступления, совершённые в Газе. Об этом он заявил по возвращении из Катара, где 5 декабря принял участие в саммите лидеров государств Персидского залива.

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«Нетаньяху не избежит наказания за содеянное. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершённые им военные преступления», — приводит агентство Anadolu Ajansı слова турецкого лидера.

Президент Турции также отметил, что если международное право будет соблюдаться должным образом и эти военные преступления будут наказаны, то это решение станет примером для всех угнетателей как в Палестинском регионе, так и в других регионах мира.

«Однако если мы оставим это без внимания и не будем следить за своим обращением [в Международный уголовный суд], это откроет дверь для новых геноцидов. Поэтому мы будем внимательно следить за этим вопросом и сделаем всё возможное, чтобы виновные в геноциде в Газе были привлечены к ответственности», — заявил он.

Турецкий лидер также предостерёг Израиль от попыток убить членов ХАМАС на территории Турции, пообещав серьёзные последствия.

«Они должны знать, что если они совершат подобную ошибку, то заплатят за неё очень высокую цену», — заявил он, комментируя утверждения о готовности израильских спецслужб ликвидировать членов палестинского движения ХАМАС в других государствах, в том числе и в Турции.

Как передавало ИА Регнум, ранее Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде как военного преступника за действия израильской армии в секторе Газа.

Кроме того, Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа. По его словам, СМИ и международные организации, в том числе ООН, не могут произнести ни слова в защиту убитых коллег. Турецкий лидер также добавил, что ситуация в Газе продемонстрировала «истинное лицо» многих международных структур, которые до этого выражали свою приверженность демократии, праву и свободе слова.

Ранее президент Государства Палестина Махмуд Аббас на встрече с прокурором МУС Каримом Ханом призвал собеседника ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».