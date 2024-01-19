Москва, 19 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям украинских военных на донецком направлении, сообщила 19 января пресс-служба Минобороны в своём Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

Кадр из видео

«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были поражены. Полёт прошёл в штатном режиме», — уточнили в российском военном ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее министерство обороны РФ продемонстрировало работу расчётов РСЗО «Град» на купянском направлении, где группировки войск «Запад» уничтожили укреплённые позиции и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ).

2 января в Сети появились кадры с российским бойцом, который, получив ранение, ногой отбросил сброшенный с беспилотника украинский боеприпас. Военнослужащий таким образом спас себя и своих товарищей, которые были с ним в окопе. Позднее герой видео — российский боец с позывным Бабай — рассказал о деталях боя, отметив, что на видеокадрах, появившихся в Сети, видна атака только одного беспилотника, хотя всего их было три.