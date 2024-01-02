Москва, 2 января, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Раненый российский военнослужащий ударом ноги отбросил боеприпас, сброшенный дроном ВСУ, сообщил 2 января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РФ), опубликовав видео инцидента.

Кадр из видео

В частности, на кадрах видно, как трое российских военнослужащих лежат в окопе. Один из них, помахав рукой в камеру оператора украинского БПЛА, точным ударом ноги отбивает гранату, летящую в окоп. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.

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Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года в Сети появилось видео, как российский военный дважды ловил и отбрасывал гранаты, которыми его атаковал украинский дрон. Он также получил ранение, но ему удалось выжить.

Позже стало известно, что героем видео оказался житель Донецка Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады НМ ДНР.