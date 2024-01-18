Москва, 18 января, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Российский боец с позывным Бабай, который увернулся от дрона ВСУ во время дуэли с ним, рассказал о деталях боя, отметив, что на видеокадрах, появившихся в Сети, видна атака только одного беспилотника, хотя всего их было три.

Кадр из видео

«Сзади нас стоял командир. Я стал, чтобы у меня командира не подбили, я начал его лупить, чтобы командира не задели. Три штуки я уронил дронов. Хотели убить», — рассказал военный, слова которого приводят «Известия».

Третий дрон взорвался близко, и боец получил ранения, которые, по его словам, оказались неопасными.

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Как передавало ИА Регнум, 105-й стрелковый полк 1-го Донецкого армейского корпуса опубликовал видеозапись, на которой российский военнослужащий обратил на себя атаку украинского FPV-дрона и увернулся от удара беспилотного аппарата.

Ранее, 2 января, в Сети появились кадры с российским бойцом, который, получив ранение, ногой отбросил сброшенный с беспилотника украинский боеприпас. Военнослужащий таким образом спас себя и своих товарищей, которые были с ним в окопе.

В конце января 2023 года появилась информация о том, что российский военный сбил украинский дрон голыми руками. С аппарата противника попытались сбросить возле солдата гранату, аппарат опустился, чтобы оператор проверил результат. Однако боец, притворившийся раненым, поднялся и уничтожил БПЛА.