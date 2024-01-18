Москва, 18 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили укреплённые позиции и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщила 18 января пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Посылка отправлена», — сказано в подписи к видеозаписи, опубликованной в канале.

В российском военном ведомстве также добавили, что расчёты в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. Убедиться в уничтожении целей позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.

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Как передавало ИА Регнум, ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что в Харьковской области на купянском направлении складывается тяжёлая ситуация для украинских войск.

Он отметил, что киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений, в результате чего ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинская армия прибегает к тактике «мясных штурмов» для остановки продвижения российских войск на купянском направлении.