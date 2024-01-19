Москва, 19 января, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% граждан РФ, его деятельность положительно оценивает 81%, следует из результатов опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

Так, согласно результатам опроса, о доверии главе российского государства заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.

Деятельность российского лидера на посту президента положительно оценивает 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.

Опрос был проведен 12–14 января 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 25 по 30 декабря 2023 года, Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян.

Действующий глава государства 8 декабря сообщил, что будет баллотироваться в президенты. 18 декабря он первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.

В поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина собрали более 2,5 млн подписей. Хотя для самовыдвижения необходимо собрать всего 300 тыс. подписей по всей стране.