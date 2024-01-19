Вашингтон, 19 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Экс-постпред Соединённых Штатов при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в случае избрания пообещала помиловать бывшего президента США Дональда Трампа, если его признают виновным. Об этом она сообщила в эфире CNN.

Michael Nagle/Global Look Press Бывший президент США Дональд Трамп

«Последнее, что нам нужно, — это 80-летний президент, сидящий в тюрьме», — заявила она, отвечая на вопрос о возможности помилования Трампа.

Хейли высказала мнение о том, что осуждение Трампа и тюремный срок «ещё больше разделят страну». Возможность помилования экс-президента США она сочла «исцелением» для государства.

Как передавало ИА Регнум, в отношении Трампа были заведены дела о мошенничестве и домогательствах до местной писательницы. Ещё с 2022 года он находится под двумя федеральными расследованиями. Первое касается хранения секретных документов, которые Трамп забрал с собой из Белого дома после отставки. Второе расследование связано с протестами в Капитолии 6 января 2021 года, в организации которых хотят уличить Трампа.

Вице-президент США Камала Харрис «чертовски напугана» возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах и намерена провести «агрессивную кампанию», чтобы этого не произошло, с такими заявлениями она выступила 17 января.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Предполагается, что основными кандидатами на пост вновь станут Джозеф Байден и Дональд Трамп.

Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что на фоне победы своего конкурента Дональда Трампа на конкурентных праймериз Республиканской партии в Айове принял решение прекратить участие в президентской гонке. 73-летний бывший прокурор Западного округа Арканзаса поздравил соперника Дональда Трампа с победой на кокусах и заявил, что намерен выйти из борьбы за президентское кресло.

За Трампа на праймериз в Айове было отдано почти 52%. Второй результат с большим отставанием — у губернатора Флориды Рона Десантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%. Индийский предприниматель Вивек Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей.

Рамасвами объявил о завершении своего участия в выборном процессе сразу же после подсчёта 40% голосов, из которого было понятно, что Трамп уверенно обошёл всех конкурентов.