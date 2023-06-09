Усиливаются судебные нападки на отставного президента США и одного из главных кандидатов на выборах 2024 года Дональда Трампа. В отношении него уже были заведены два дела в Нью-Йорке, где его обвиняют в мошенничестве и домогательствах до местной писательницы. Теперь речь зашла уже о более серьёзных проблемах — расследованиях федерального уровня.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ещё с 2022 года Трамп находится под двумя федеральными расследованиями.

Первое касается хранения секретных документов, которые Трамп забрал с собой из Белого дома после отставки.

Второе расследование связано с протестами на Капитолии 6 января 2021 года, в организации которых хотят уличить Трампа.

В ноябре 2022 года, сразу после выборов в Конгресс и официального выдвижения Трампа на пост президента, администрация Джо Байдена назначила спецпрокурора для курирования этих двух расследований. Им стал Джек Смит — в прошлом представитель США в Гаагском трибунале по бывшей Югославии, занимавшийся расследованием «военных преступлений», в которых обвиняли Белград.

Спецпрокурор Смит с самого начала уличался соратниками Трампа в политической пристрастности.

Например, отдельный скандал вызвало то, что его жена оказалась продюсером документального фильма о Мишель Обаме. А сам Смит имел отношение к истории с прокурорским давлением на республиканские организации в преддверии выборов 2012 года, кому тогда ставили палки в колёса, чтобы они не мешали переизбранию Барака Обамы на второй срок.

Сейчас прокурора Джека Смита подключили для новой миссии — помочь переизбранию уже Байдена и не допустить возвращения Трампа к власти. И он оперативно начал работать на этом поприще.

В августе 2022 года прошли обыски резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где были обнаружены несколько сотен секретных документов. Затем с ноября официально началось расследование спецпрокурора. И уже спустя полгода Джек Смит официально подал судебный иск против Трампа.

Впервые в американской истории против отставного президента выдвигаются обвинения по федеральному расследованию. Заслушиваться дело будет коллегиями присяжных и в Вашингтоне, и в Майами, по месту жительства Трампа. Обвиняют его по семи пунктам — основным из них является нарушение акта о шпионаже из-за ненадлежащего обращения с секретными документами.

Среди документов, которые Трамп мог вынести из Белого дома, имеются отчёты о ядерной программе Ирана, а также, если верить источникам в американской прессе, некий компромат на президента Франции Эммануэля Макрона.

Зачем Трамп их забирал из Белого дома, до сих пор остаётся загадкой. Как и то, почему он их сразу не вернул обратно, когда его к этому стали призывать чиновники в Вашингтоне.

Адвокаты Трампа в суде будут упирать на то, что формально действующий президент имеет полное право рассекречивать любые конфиденциальные документы и обращаться с ними как ему вздумается. Впрочем, минюст США считает иначе — и как в итоге решит суд, ещё большой вопрос.

В худшем случае Трампу грозит срок до 100 лет в федеральной тюрьме.

Трамп ещё и указывает на явное избирательное правосудие в вопросе хранения секретных документов.

Ведь в начале 2023 года похожие документы были обнаружены в центре дипломатии имени Байдена в университете Пенсильвании, а затем и в его личном доме в штате Делавер. Под давлением американской общественности минюст назначил отдельного спецпрокурора, который занялся расследованием этого скандала. Однако дело до сих пор так и не сдвинулось с мёртвой точки. И вряд ли Байдену будут грозить реальные судебные последствия.

Избежал проблем и бывший вице-президент Трампа Майк Пенс. Он тоже обнаружил у себя секретные документы и передал их ФБР — и федералы в итоге отказались заводить против него дело.

Случай с Трампом несколько иной — ведь у него и документов больше, и он какое-то время отказывался их возвращать. Однако все эти три скандала в любом случае объединяет один фактор — ненадлежащее обращение с секретными документами. Но из этих трёх политиков только Трампа пытаются затаскать по судам.

Республиканцы в Конгрессе также обвиняют минюст в том, что он мог специально именно сейчас выдвинуть обвинения против Трампа, как бы отвечая на скандал о коррупции вокруг Байдена.

Ведь в этот самый момент Конгресс требует от ФБР предоставить документы о том, как Байден в бытность вице-президентом мог получить взятку в 5 млн долларов от представителей Украины. И, чтобы задвинуть эту историю на второй план, была запущена судебная эпопея вокруг Трампа.

Как-то повлиять на происходящее с Трампом Конгресс вряд ли сможет. Но там уже предлагают резко перекрыть финансирование минюста и ФБР в следующем бюджете, который будет принят до 1 октября 2023 года.

Есть и более радикальная идея — попросту устранить ФБР, которое уже не в первый раз оказывается в центре скандалов о политизации правосудия. И разделить ФБР на несколько небольших федеральных агентств с очень узкими полномочиями.

Однако любые такие реформы будут возможны только в случае победы республиканцев на следующих президентских выборах в 2024 году. Нынешние судебные проблемы почти гарантируют Трампу выигрыш на республиканских праймериз — и то, что именно он станет партийным кандидатом на выборах.

После его недолгого мартовского ареста в Нью-Йорке рейтинги Трампа на праймериз взлетели до небес. Возмущённые происходящими прокурорскими нападками республиканские избиратели начали объединяться вокруг фигуры Трампа.

Согласно последним опросам общественного мнения, уровень поддержки Трампа на праймериз подскочил до 60%, в то время как рейтинг его основного конкурента — губернатора Флориды Рона Десантиса — опустился ниже 20%.

Вполне вероятно, что сейчас уровень поддержки Трампа вновь подрастёт.

Очевидно и то, что все эти судебные баталии не повлияют на желание Трампа вновь стать президентом — наоборот, он скорее будет ещё активнее вести президентскую кампанию. Ведь Трамп надеется на то, что победа на выборах всё спишет — и он сможет, вновь став президентом, сам себя помиловать. Такое право теоретически имеется у американских президентов, хоть в истории США им никто ещё ни разу не пользовался.

Демократы же надеются, что всеми судебными неприятностями им удастся сорвать президентскую кампанию Трампа. Так, чтобы ему пришлось больше времени проводить на судебных заседаниях, давая показания, чем на агитационных мероприятиях или митингах сторонников.

Но в данном случае истеблишмент в Вашингтоне играет с огнём. Он нарушил одно из неписанных табу американской политики — не использовать судебно-прокурорские нападки как инструмент против своих оппонентов.

Ведь это грозит не только тем, что недовольные такой политизацией правосудия американцы посочувствуют Трампу — и вновь выберут его своим президентом. Но и обвалом доверия общества к своей правоохранительной системе — и ко всем федеральным институтам в США. Такая «бразилизация» американской политики в дальнейшем может привести к большим потрясениям для казавшейся ещё недавно незыблемой американской государственной системы.