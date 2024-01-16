Айова-Сити, США, 17 января, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что на фоне победы своего конкурента Дональда Трампа на конкурентных праймериз Республиканской партии в Айове принял решение прекратить участие в президентской гонке.

Governor Asa Hutchinson Аса Хатчинсон

73-летний бывший прокурор Западного округа Арканзаса поздравил соперника Дональда Трампа с победой на кокусах и заявил, что намерен выйти из борьбы за президентское кресло.

«Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове. Я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — написал Хатчинсон в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, за Трампа на праймериз в Айове было отдано почти 52%. Второй результат с большим отставанием у губернатора Флориды Рона Десантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%. Индийский предприниматель Вивек Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей.

Рамасвами объявил о завершении своего участия в выборном процессе сразу же после подсчёта 40% голосов, из которого было понятно, что Трамп уверенно обошёл всех конкурентов.