Вашингтон, 18 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис «чертовски напугана» возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах и намерена провести «агрессивную кампанию», чтобы этого не произошло, с такими заявлениями она выступила 17 января.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Журналисты телеканала ABC напомнили Харрис о высказываниях экс-президента США Барака Обамы и некоторых других представителей Демократической партии о том, что они обеспокоены тем, как идёт кампания Джозефа Байдена. Ведущие спросили, пугает ли Харрис возможное переизбрание Трампа.

«Я чертовски напугана! Именно поэтому я езжу по стране. Есть старая поговорка, что баллотироваться на пост руководителя можно только двумя способами — либо без соперника, либо испугавшись. Так что <…> да, нам всем следует бояться», — ответила Харрис.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Предполагается, что основными кандидатами на пост вновь станут Джозеф Байден и Дональд Трамп. Трамп ранее резко критиковал деятельность нынешней администрации США, заявлял, что Байден не способен управлять и магазином, и отмечал, что тот может устроить третью мировую войну и уничтожить США ещё до президентских выборов.

Ради победы на предстоящих выборах президента США Байден может пойти на отчаянные меры на Украине, поскольку ответ на вопрос, сохранит ли он президентское кресло, зависит от исхода конфликта на Украине, заявил ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Победа Трампа сулит США увлекательное и непредсказуемое будущее вплоть до преобразования в «Соединённые королевства Америки», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Дмитрий Тараторин.