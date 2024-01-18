Москва, 18 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 января информировал, что средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 91 украинский беспилотник в зоне СВО.

Евгений Биятов / РИА Новости

Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты в том числе в районах населённых пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное Харьковской области, Белогоровка, Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Верхнеторецкое, Пески, Майорск Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Любимовка Запорожской области, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка Херсонской области.

Кроме того, согласно данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны в течение суток были сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщал, российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», а также Vampire производства Чехии. На территории ДНР и ЛНР уничтожен 21 украинский беспилотник.

В этот же день в Херсонской области система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение, заявлял глава региона Владимир Сальдо.

5 января в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за неделю восемь крылатых ракет Storm Shadow. Также за неделю были уничтожены 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.