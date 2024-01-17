Москва, 17 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Три склада украинских боеприпасов и базу с топливом поразили в минувшие сутки российские военные в зоне СВО. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 17 января на брифинге.

РИА Новости

По данным ведомства, подразделения ракетных войск и артиллерии, ударные беспилотники поразили базу горючего для военной техники противника, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», а также пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Кроме того, поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах.

За сутки, добавил Конашенков, российские средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», а также Vampire производства Чехии. На территории ДНР и ЛНР уничтожен 21 украинский беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский проинформировал об уничтожении вражеского танка Leopard-2 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Это произошло на купянском участке фронта в районе села Терны. По данным Минобороны на 16 января, за сутки этом направлении ВСУ потеряли до 160 бойцов, два танка Leopard-2 и один танк Т-64.